Garrett Goggin: Warum Sie Gold, Silber und Kryptos brauchen

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit ihrem Kollegen Garrett Goggin, Herausgeber des Silver Stock Analyst, über aktuell ratsame Investmententscheidungen. Ein zentrales Thema des Interviews ist sog. internes Geld vs. externes Geld."Externe Vermögenswerte wie Bitcoin, Silber und Gold" werden laut Goggin derzeit von denjenigen gekauft, die besorgt seien, dass der Dollar aufgrund seiner Instrumentalisierung gegen Russland an Wert verlieren wird. China sei zudem gerade dabei, Billionen von Dollar in Rohstoffe zu diversifizieren, die er insgesamt als externe Assets bezeichnet. Dies werde die Preise von Rohstoffen stark in die Höhe treiben.Auch aufgrund der Inflation und des Kaufkraftverlustes sei es für Investoren "extrem klug, in einige Vermögenswerte außerhalb des Systems zu diversifizieren", so Goggin.Dem Experten zufolge schaffen Gold, Kryptowährungen und Silber zusammen ein externes System, das nicht so sehr vom traditionellen Bankensystem abhängig sei, während der Wert des Dollars im Laufe der Zeit sinke.In Bezug auf Silber erklärt er, dass das weiße Metall extrem volatil sei, wenn es einmal in Fahrt komme – wie "Gold auf Steroiden". Er selbst ziehe die Aktien von Silberunternehmen dem physischen Silberbesitz vor, da diese eine Hebelwirkung böten.© Redaktion GoldSeiten.de