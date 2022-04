Minco Silver Corp. weiter im Tal der Tränen

Quelle Chart: Guidants

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: Guidants

Das kanadische Minenunternehmen Minco Silver Corp. ist und bleibt ein einziges Trauerspiel. Aktionäre haben dementsprechend seit Jahren wenig Freude an diesem Unternehmen haben und so lässt sich bisher auch keinerlei Verbesserung im Chart ablesen. Nahe der Tiefs aus 2020 notierend, erscheint ein neuerlicher Rückfall nur eine Frage der Zeit. Mehr dazu im anschließenden Fazit.Die Bären dominieren unverändert das Geschehen und so bleiben weitere Verluste, wohl oder übel, die erste Wahl. Unterhalb von 0,30 EUR ist die Aktie unverändert in einem bärischen Fahrwasser gefangen, sodass man folglich nach unten blicken muss. Aktuell bei 0,22 EUR notierend ist die Unterstützung im Bereich von 0,20 EUR erschreckend nahe.Sollte nunmehr zu einem Tages- oder gar Wochenschlusskurs darunter kommen, droht die Ausdehnung der seit Jahren anhaltenden Verlustserie. Dabei sollte man im weiteren Verlauf einen Test des Tiefs vom März 2020 bei 0,18 EUR einkalkulieren, bevor nach unten projiziert, tatsächlich mittelfristige Niveaus von 0,10 EUR nicht ausgeschlossen werden können. Der Trend ist hierbei bekanntlich dein Freund und somit bleibt die Aktie ein klares Trauerspiel im Tal der Tränen.Die buchstäbliche Hoffnung ist hierbei die Verteidigung des Unterstützungslevel von 0,20 EUR. Gelingt dies, wäre bei einem nachfolgenden Anstieg über den Widerstand von rund 0,30 EUR eine Perspektive gegeben. In diesem Fall wären auch die, seit Sommer 2020, negative separierenden gleitenden Durchschnitt EMA50+200 wieder erobert und der Abwärtstrend seit 2016 gebrochen.Für Freudensprünge wäre es bekanntlich noch zu früh und doch wäre die Change einer Trendumkehr gegeben. In einem ersten Impuls dürften dabei weitere Kurssteigerungen bis 0,37 EUR erfolgen. Sollten die Bullen dabei ihre Witterung aufgenommen haben, könnten in nachfolgenden Impulswellen zusätzliche Gewinn in Richtung des Levels rund um 0,51 EUR erfolgen. Auch wenn dies gegenwärtig unrealistisch erscheint, so sollte man bekanntlich an den Börsen niemals nie sagen/schreiben.Einzig die aktuell erreichte Unterstützung um 0,20 EUR erlaubt die Annahme einer Gegenreaktion oder gar Umkehr. Sollte sich die Aktie daher oberhalb dieses Levels behaupten, könnte mit einer Rückkehr über 0,30 EUR der Startschuss für eine mittelfristige Erholungswelle gegeben sein. Notierungen bis 0,37 bzw. 0,51 EUR könnten dabei erfolgen.Drücken die Bären die Aktie weiter zurück, wäre bei einem Tages- und insbesondere Wochenschlusskurs unter 0,20 EUR mit einer Korrekturfortsetzung zu rechnen. Das dramatische hierbei, die Aktie könnte gut und gerne weiter -50 % verzeichnen, sodass im Ausdehnungsfalls die Notierungen bis auf 0,10 EUR zurückfallen könnten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.