Fed-Zinserhöhungen werden dieses Jahr minimale Auswirkungen auf Gold und Bitcoin haben

Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE Blockchain Technologies, sprach mit David Lin von Kitco News am Rande der Bitcoin 2022 Conference in Miami über die Auswirkungen steigender Zinssätze auf den Bitcoin- und den Goldpreis.Es wird aktuell davon ausgegangen, dass die Federal Reserve die Zinssätze in diesem Jahr fünf bis sieben Mal anheben wird. Im März hat sie die Zinsen bereits um 25 Basispunkte erhöht. "Höhere Zinssätze werden den Gold- oder Kryptowährungsmarkt nicht zum Absturz bringen. Die realen Zinssätze werden nicht positiv werden", glaubt Holmes.Die Fed müsse sehr vorsichtig sein, wenn es darum geht, die Wirtschaft in einem Wahljahr zu verlangsamen. Es bestehe die Gefahr, dass Präsident Biden die Kontrolle über den Kongress verliere. Steigende Zinssätze seien derzeit ein sehr heikles Thema. Die einzige Möglichkeit für die Fed seien wirklich positive Zinssätze, andernfalls könnte eine Krise für die Gesamtwirtschaft ausgelöst werden.Holmes zufolge sei es gut möglich, dass es Ende dieses Jahres oder im Jahr 2023 eine Rezession geben wird. Ein Grund dafür sei China, dessen Purchasing Managers Index unter 50 gefallen sei. Das bedeute, dass sich China verlangsame, weil es sein System abgeschaltet hatbe das 55% der gesamten Rohstoffnachfrage ausmache. "Es ist ein sehr aufreibendes Drama, aber wir werden sehen, wie viel Geld China druckt."© Redaktion GoldSeiten.de