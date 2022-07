Bubba Horwitz: Stagflation könnte zu einer Depression führen

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research jüngst mit Todd “Bubba” Horwitz über die Inflation und die Politik der Federal Reserve.Die reale Inflation liegt "irgendwo im Bereich von 20%, nicht bei 9,1%", erklärt der Marktexperte und Gründer von bubbatrading.com in dem Interview. Die Zinserhöhungen der Fed seien jedoch sinnlos. Es sei zu spät, sich auf Zinserhöhungen zu verlassen, um die Inflation noch signifikant zu beeinflussen.Die USA hätten sich stattdessen auf die Erhöhung der Ölproduktion konzentrieren sollen, um die Rohstoffpreise zu senken. Er erklärt: "Sie haben die falschen Schritte unternommen. Die Zinsen zu erhöhen, den Immobilienmarkt zu verlangsamen und jeden Markt, der Kredite vergibt, zu bremsen, war nicht die richtige Antwort." Trotzdem dürfte die Fed ihren Weg weiter verfolgen: "Ich glaube nicht, dass wir bis vor Ende des Jahres ein Ende der Zinserhöhungen sehen werden, die Inflation wird nicht verschwinden", so Horwitz.Der Zinserhöhungsplan der US-Notenbank wird seiner Meinung nach eine Stagflation auslösen, die zu einer Depression führen könnte. Die Eurozone stecke bereits tief in einer Rezession und befinde sich in enormen Schwierigkeiten.In Bezug auf die Performance von Gold uns Silber erklärt der Experte, dass aktuell ein echter Verkaufsdruck auf Edelmetalle herrsche, der sie auf niedrigere Niveaus fallen lasse. Und doch: "Der Kauf von Edelmetallen dient der Vermögensbildung. Irgendwann werden sie ihren Wert wiedererlangen."© Redaktion GoldSeiten.de