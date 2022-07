WGC: Indiens Goldmarkt im Juni

Mukesh Kumar, Senior Analyst, India, veröffentlichte auf dem Goldhub-Blog des World Gold Council in dieser Woche Informationen zur Entwicklung des indischen Goldmarktes im Juni. Das Land gilt als einer der größten Goldverbraucher weltweit.• Der inländische Goldpreis ging im Juni um 0,7% zurück und lag Ende des Monats bei 50.809 Rs/10g.• Die Nachfrage des Einzelhandels blieb gedämpft, da die Hochzeitssaison endete und die Aussaat mit dem Einsetzen des Monsuns wieder anlief.• Angesichts der gedämpften Einzelhandelsnachfrage wurde der lokale Markt während des Monats mit einem Abschlag von durchschnittlich 5 US$/Unze gehandelt.• Die offiziellen Importe gingen im Juni auf 44,3 t zurück, was einem Rückgang von 55% gegenüber dem Vormonat entspricht.• Die indischen Gold-ETF verzeichneten im Juni einen spärlichen Nettozufluss von 0,2 t, der in erster Linie auf die höhere Inflation und die Abwertung der Rupie zurückzuführen war und die Gesamtbestände auf 39,1 t ansteigen ließ.• Die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) kaufte im Juni 3,7 Tonnen Gold und erhöhte damit ihre gesamten Goldreserven auf 768,8 Tonnen.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de