Credit Suisse: Nächster Widerstand des XAU/USD bei 1.842 Dollar nach Bruch von 55-DMA

Der Goldpreis testete am Dienstag zum ersten Mal seit über einem Monat die Marke von 1.800 Dollar, so berichtet FX Street . Die Volkswirtschaftler von Credit Suisse erwarten, dass das gelbe Metall den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt (DMA) ins Visier nehmen wird, wenn es nachhaltig über den 55-tägigen gleitenden Durchschnitt bei 1.792 Dollar steigt."Ein überzeugender Ausbruch über den 55-DMA, der derzeit bei 1.792 Dollar liegt, würde einen weiteren Anstieg innerhalb der 2-Jahresspanne bestätigen, wobei der nächste Widerstand dann beim noch wichtigeren 200-DMA, der derzeit bei 1.842 Dollar liegt, zu sehen ist", hieß es von den Volkswirtschaftler der Credit Suisse.Wir betonen weiterhin, dass ein Schlusskurs unter 1.691/77 Dollar ausreichen würde, um ein großes "Double Top" abzuschließen, was die Risiken zumindest in den nächsten 1-3 Monaten nach unten drehen würde. Wir stellen fest, dass die nächste Unterstützung, sollte dieses Hoch ausgelöst werden, bei 1.618/16 Dollar und dann bei 1.560 Dollar liegen wird."© Redaktion GoldSeiten.de