International Tower Hill Mines mit Gefahr in Verzug

Quelle Chart: Guidants

Die Aktie von International Tower Hill Mines Ltd. entschied sich, rückblickend zum Coverage vom 12. April , für die Südrichtung. Dabei wurde sogar die Unterstützung von 0,68 USD aufgegeben, sodass nunmehr nur noch die frische Marke von 0,50 USD vor dem nächsten Sinkflug schützt. Sollten der Kurs jedoch unter 0,48 USD zurückfallen, müsste von einer Korrekturfortsetzung bis zum Niveau bei 0,36 USD ausgegangen werden.Andererseits erlaubt eine Stabilisierung über/um 0,50 USD herum durchaus eine Reaktion auf der Oberseite. Tendenziell versprechen sich dabei mögliche Zugewinne bis zum nunmehrigen Widerstand bei 0,68 USD. Erst darüber würde die Aktie wieder den Charme einer Rückkehr zur früheren Stärke erfahren können.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.