Gold bei 50.000 $, wenn das Währungssystem zu einem Goldstandard zurückkehrt  John Butler

David Lin sprach für Kitco News jüngst mit John Butler über Geldpolitik und Gold.Der Leiter der Finanzabteilung von TallyMoney und Autor des Buches "The Golden Revolution, Revisited" glaubt, dass der Goldpreis auf 50.000 Dollar pro Unze steigen wird, wenn die Welt zu einem Goldstandard-Währungssystem zurückkehrt: "Heute ist der Goldpreis zu niedrig, um eine Marktbereinigung zu ermöglichen, weil die Vermögenswerte gegenüber Gold überbewertet sind. Meinen Berechnungen zufolge wäre ein Preis von etwa 50.000 Dollar pro Unze [angemessen], wenn man zu einem goldgedeckten internationalen Währungssystem zurückkehren würde."Butler ist der Meinung, dass der Übergang zu einem Goldstandard unvermeidlich ist, wenn die USA ihre wirtschaftliche Vormachtstellung verlieren und die Welt multipolar wird: "Gold löst das spieltheoretische monetäre Gleichgewicht für eine multipolare Welt, die dennoch in hohem Maße vom internationalen Handel abhängig ist."Zur Situation der USA erklärt er: "Am Ende des Zweiten Weltkriegs machte die US-Wirtschaft etwa die Hälfte der gesamten Weltwirtschaft aus. Heute sind es nur noch 20 Prozent... Wenn man diesen Trend einfach extrapoliert, wird er letztlich das Gleichgewicht kippen, unabhängig davon, ob die USA die militärische Überlegenheit behalten oder nicht."Butler fasst die Vorzüge von Gold wie folgt zusammen: "Tatsache ist, dass niemand Gold drucken kann und niemand Gold erschaffen kann. Es ist schön zu wissen, dass Mutter Natur bestimmt, wie viel Gold verfügbar ist... [Gold] erleichtert all die guten Dinge des internationalen Handels und mildert gleichzeitig die möglichen schlechten Dinge der Währungsmanipulation."© Redaktion GoldSeiten.de