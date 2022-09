WGC: Chinas Goldmarkt im August 2022

Der World Gold Council veröffentlichte auf seinem Goldhub-Blog gestern die aktuellen Informationen zur Entwicklung des chinesischen Goldmarktes im August. Das Reich der Mitte hat sich in den vergangenen 20 Jahren zum führenden Goldmarkt entwickelt.In der Zusammenfassung für den Monat August heißt es:• Der Shanghai Gold Price Benchmark PM (SHAUPM) in RMB stieg im August um 0,5%, während der LBMA Gold Price AM in USD um 2,6% fiel.• Die durchschnittliche Goldpreisspanne zwischen Shanghai und London stieg in dem Monat weiter an, was auf eine stärkere Nachfrage zurückzuführen ist.• Die saisonale Stärke und der robuste Verbrauch unterstützten die Goldabhebungen an der Shanghai Gold Exchange (SGE) im August, welche sowohl im Monats- als auch im Jahresvergleich anstiegen.• Das von chinesischen börsengehandelten Gold-ETF verwaltete Gesamtvermögen belief sich Ende August auf 58,3 t (3,3 Mrd. USD, 22,6 Mrd. RMB), was einem Abfluss von 7,7 t (485 Mio. USD, 2,8 Mrd. RMB) im Verlauf des Monats entspricht.Der Analyst Ray Jia geht in der näheren Zukunft jedoch von einer geringeren Goldnachfrage in dem Land aus: "Ende August verhängten immer mehr Städte weiche oder teilweise Abriegelungen, um das Wiederauftreten von COVID-19-Fällen einzudämmen; dies könnte den lokalen Goldverbrauch in der nächsten Zeit beeinträchtigen."Weiter erklärt er, die für Anfang September geplante jährliche Schmuckmesse in Shenzhen sei wegen eines neuerlichen Covid-Ausbruchs verschoben worden. Dies habe die Geschäftsaktivitäten in Chinas wichtigstem Goldproduktionszentrum gedrosselt. Zudem seien die Ausstellungen, die die Hersteller normalerweise im September veranstalten, durch die Pandemie beeinträchtigt worden. Auch die Reisen der Kunden nach Shenzhen wurden verhindert. Dies könnte sich laut Jia auf die Goldnachfrage des Großhandels auswirken.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de