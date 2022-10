Gold - Korrektur weitet sich aus

Eine steile Rally seit Ende September hatte den Goldpreis wieder über 1.677 und 1.688 USD und somit über die Unterseite der mittelfristigen Seitwärtsspanne der letzten beiden Jahre geführt. Diese bullische Entwicklung krönten die Käufer mit dem Anstieg über den Widerstand bei 1.720 USD, ehe der Wert in der vergangenen Woche in eine bislang andauernde Korrektur überging. Diese trifft jetzt auf die Supportzone von 1.677 bis 1.688 USD.Idealerweise beenden die Bullen jetzt ihre kurze Schwächephase und drehen den Kurs des Goldpreises auf dem aktuellen Niveau nach oben. Die Längenverhältnisse der Abwärtsphase deuten ein Ende der Korrektur in diesem Bereich ebenfalls an. Bei einem Anstieg über 1.715 USD wäre die Korrekturphase voraussichtlich beendet und eine Kaufwelle bis 1.735 USD zu erwarten. Sollte das Hoch vom September ebenfalls überschritten werden, stünde eine Kaufwelle bis 1.755 USD an.Abgaben unter 1.677 USD würden dagegen für die Ausweitung der Korrektur bis 1.660 USD sorgen. Doch erst darunter wäre die Rally beendet und ein Abverkauf bis 1.614 – 1.620 USD wahrscheinlich.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG