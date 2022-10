Gold - Ein neues Tief, ein neuer Anfang?

Die Chancen auf eine vorzeitige Trendwende wurden beim Goldpreis nach dem Scheitern an den Hürden bei 1.720 und 1.735 USD in den letzten Tagen allesamt vergeben. Der Kurs des Edelmetalls setzte in einer geradlinigen Abwärtswelle unter die Supportmarken bei 1.688 und zuletzt auch unter 1.640 USD zurück und beendete damit die Aufwärtschancen, die der steile Anstieg von Ende September mit sich gebracht hatte. Jetzt müssen die Bullen auf einen Doppelboden hoffen, um weitere Verkaufssignale zu verhindern.Mit dem Bruch der 1.640-USD-Marke wurde der Weg für einen Rückfall auf 1.614 USD geebnet. Knapp darunter liegt bei 1.607 USD das Ziel der Abwärtsbewegung von Mitte September. Dort könnte also direkt nach einem neuen Jahrestief ein steiler Konter erfolgen. Andernfalls dürfte Gold bis 1.575 USD fallen, ehe eine deutliche Erholung folgen und so auch einen Einbruch auf 1.562 und 1.550 USD verhindern könnte.Sollte der Goldpreis dagegen vor 1.600 USD nach Norden drehen und dabei den kleinen Widerstand bei 1.650 USD überwinden, könnte bereits der nächste größere Anstieg gestartet haben und zunächst bis 1.688 USD führen. Darüber wäre ein Kaufsignal aktiv und Zugewinne bis 1.720 und 1.735 USD die Folge.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG