Platin - Auf Herbstrally-Kurs

Bis zur Mitte der vergangenen Woche befand sich der Platinkurs in einer großen Dreiecksformation, von deren Unterseite bei rund 820 USD sich der Wert seit Ende August schrittweise nach oben gearbeitet hatte. In der Vorwoche gelang mit dem Anstieg über den Widerstand bei 908 USD auch der Ausbruch aus dem Konsolidierungsmuster und damit ein erstes Kaufsignal, das mittelfristig auch seine Wirkung entfalten könnte. Nach einem Anstieg auf 948 USD kam es zuletzt zu einer leichten Korrektur.Nach dem Anstieg aus dem Dreieck und dem Erreichen von 948 USD könnte die laufende kurzfristige Korrektur jetzt enden und Platin über 948 USD ansteigen. In der Folge hätte der Wert die Gelegenheit, bis 974 und 988 USD zu klettern und so weitere Kaufsignale auszubilden. Oberhalb von 988 USD liegt die nächste Kursbarriere sogar erst bei 1.032 USD.Sollte der Kurs dagegen unter 908 USD fallen, könnte ausgehend von 893 USD der nächste Kaufimpuls einsetzen. Erst darunter müsste man sich Gedanken über den Fortbestand des Anstiegs und eine mögliche Korrektur bis 865 USD machen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG