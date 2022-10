Gold - Die relevanten Hürden kommen ins Spiel

Mit zwei gleichlangen Abwärtsstrecken brach der Goldpreis zweimal in den letzten Wochen an den Support bei 1.615 USD ein und konnte ihn auch zweimal verteidigen. Zuletzt wurde dieser potenzielle bullische Doppelboden mit dem Bruch einer steilen Abwärtstrendlinie und dem Anstieg über den Widerstand bei 1.640 USD nach oben verlassen. Aktuell kann sich der Goldpreis unweit der Ausbruchsmarke in einer Seitwärtsbewegung stabilisieren. Dennoch ist weiterer Kaufdruck notwendig, um noch mehr Platz zwischen den Kurs und die charttechnische Abrisskante zu bringen.Idealerweise zieht der Goldpreis in den nächsten Stunden und Tagen an den Widerstand bei 1.688 USD an, ohne zuvor die 1.640-USD-Marke zu unterschreiten. Damit bliebe zumindest die Chance auf eine Trendwende gewahrt. Gelingt ein Ausbruch über 1.688 USD würde dies ein Kaufsignal generieren. Die Folge wäre eine Kaufwelle bis 1.720 und 1.735 USD. Darüber wäre die mittelfristige Trendwende gelungen.Setzt der Goldpreis dagegen unter 1.640 USD zurück oder scheitert der laufende Anstieg an den Hürden bei 1.680 und 1.688 USD, würde dies für die Wiederaufnahme des Abwärtstrends und den nächsten Einbruch auf 1.614 USD sprechen. Sollte dort eine Bodenbildung beim dritten Anlauf ausbleiben, dürfte der Goldpreis zügig bis 1.575 USD abverkauft werden.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG