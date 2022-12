CME Group: Handelsvolumen im November 2022

Die CME Group , die unter anderem die New Yorker Rohstoffbörse COMEX betreibt, veröffentlichte am Freitag die aktuellen Daten zu den Handelsvolumen am Terminmarkt per Ende November 2022. Den Angaben zufolge wurden im November durchschnittlich 23,5 Millionen Kontrakte pro Tag gehandelt. Dies stellt einen Rekord für den Monat November dar.Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen am Metallterminmarkt betrug im November 625.000 Kontrakte pro Tag, verglichen mit täglich 489.000 Kontrakten im Oktober und 631.000 Kontrakten pro Tag im November 2021. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergab sich somit ein Rückgang um 1%.© Redaktion GoldSeiten.de