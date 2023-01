Gold spielt wichtige Rolle bei Chinas Plan zur Schaffung eines internationalen Öl/Renminbi-Marktes

Gold wird für China ein entscheidender Faktor sein, wenn es darum geht, die internationale Glaubwürdigkeit des Yuan zu stärken und seine Pläne, Öl von Saudi-Arabien zu kaufen, weiter voranzutreiben, dies erklärte laut Kitco News jüngst Chi Lo, Marktanalyst bei der BNP Paribas. In seinem jüngsten Bericht schrieb Lo, dass eine Aufnahme des Ölhandels in Renminbi durch Saudi-Arabien der chinesischen Währung weiteren Auftrieb geben und sie dem Erreichen einer kritischen Masse auf internationaler Ebene einen Schritt näher bringen würde.Gold sei hierfür essenziell. Wörtlich heißt es: "Gold ist jedoch ein Schlüsselfaktor für die weitere Entwicklung eines Petro-Yuan-Systems. Ein goldgedeckter Petro-Yuan erfordert keine vollständige Renminbi-Konvertierbarkeit, um zu funktionieren, so dass China gleichzeitig die Kontrolle über seine Kapitalbilanz behalten und die Internationalisierung des Renminbi vorantreiben kann".Lo betont weiter, dass die Unterlegung des Renminbi-Erdölhandels mit Gold eine wichtige Rolle beim Aufbau des Petro-Yuan-Systems spielen werde: "Durch die Konvertierbarkeit des Renminbi in Gold wird die Währung für ausländische Renminbi-Besitzer zu einem weltweit investierbaren Vermögenswert, was ihr Vertrauen in und ihre Nachfrage nach der chinesischen Währung stärkt."Anfang Dezember hatte der chinesische Präsident Xi Jinping bei einem Besuch in Saudi-Arabien die Staatsführung aufgefordert, den Yuan für Erdöl zu akzeptieren, da die beiden Länder ihre geopolitischen Beziehungen stärken wollen. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman bezeichnete die Gespräche als eine "historische neue Phase der Beziehungen zu China".© Redaktion GoldSeiten.de