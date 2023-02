Goehring & Rozencwajg: Gold auf Rekordhoch; keine Rezession 2023

Viele Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Federal Reserve durch ihre geldpolitische Straffung die Inflation erfolgreich reduzieren wird. Goehring & Rozencwajg Associates hingegen glauben, dass die Inflation noch über Jahre ein Problem darstellen wird – und davon dürfte Gold profitieren.Wie Leigh Goehring, Managing Partner von Goehring & Rozencwajg, gegenüber Kitco News erklärte, werde das gelbe Edelmetall in diesem Jahr über 2.050 USD je Unze steigen. "Gold wird in diesem Jahr Rekordhöhen erreichen. Im August 2020 erreichten wir den Höchststand von 2.050 $, und dann noch einmal im März 2022. Dieses Jahr werden wir das Allzeithoch durchbrechen", so Goehring. "Es ist an der Zeit, dass die Leute bullish in Bezug auf Gold werden. Seit 2020 sind die durchschnittlichen Ölindizes um 200% gestiegen, und der GDX lag zu einem Zeitpunkt fast 35% unter seinem Höchststand von 2020."Zu diesem starken Anstieg werde es kommen, weil die US-Notenbank ihren aggressiven Straffungszyklus beenden und der Markt die Inflation nicht richtig einpreisen werde. "Die Fed wird aufhören, die Zinsen zu erhöhen, und dann werden wir wieder ein großes Inflationsproblem bekommen. Dies ist das Jahrzehnt der Inflation. Die Fed wird aufhören, die Zinsen zu erhöhen, und vielleicht sogar damit beginnen, sie zu senken," glaubt der Experte.Sobald die Menschen erkennen, dass die Inflation nicht wie erwartet auf das 2%-Ziel der Fed sinken wird, werden sie sich Gold zuwenden erklärt Goehring. Ein Faktor, der die Inflationserwartungen steigen lassen wird, sei die Wiederöffnung Chinas. Das Reich der Mitte werde einen massiven Aufschwung erleben, der die Rohstoffe stark unter Druck setzt und den Inflationsdruck erhöht. "Ich bin völlig konträr und behaupte, dass wir 2023 ein signifikantes Wirtschaftswachstum auf globaler Ebene und keine Rezession erleben werden", erklärt er.Weitere positive Faktoren für Gold in diesem Jahr seien das wiedererwachende Interesse der westlichen Anleger an Gold-ETFs und die Tatsache, dass die Zentralbanken ihre Reserven weiter aufstocken.© Redaktion GoldSeiten.de