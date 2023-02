US-Rezession könnte Goldpreis auf 2.000 $ steigen lassen  Bloomberg Intelligence

Sollte die US-Wirtschaft in eine Rezession abgleiten, hat Gold laut der März-Prognose von Bloomberg Intelligence gute Chancen, in diesem Jahr die Marke von 2.000 US-Dollar je Unze zu erreichen. Dies berichtet Kitco News Überraschend starke Wirtschaftsindikatoren zu Beginn des Jahres hätten viele Analysten nicht ausreichend überzeugt, um eine Rezession sofort auszuschließen. Die Befürchtung sei, dass die Zinssätze längerfristig steigen und die Fed zu einer Anhebung um 50 Basispunkte zurückkehren könnte."Das seit etwa 30 Jahren größte Potenzial für eine wirtschaftliche Kontraktion aufgrund der Renditekurve und der immer noch straffenden Federal Reserve könnten die meisten Metalle im Jahr 2023 nach unten und Gold nach oben treiben", wird Mike McGlone, Senior Macro Strategist bei Bloomberg Intelligence, zitiert. Gold befinde sich in einem anhaltenden Bullenmarkt, obgleich die Preise im Februar gefallen sind, so der Experte. Das Edelmetall könnte bereit sein, seinen Aufwärtstrend erneut aufzunehmen, doch der dafür nötige Katalysator sei eine Rezession.Sollte es den USA indes gelingen, eine Rezession zu vermeiden, könnten sich Kupfer und andere Industriemetalle in diesem Jahr besser entwickeln als Gold. Dieses Szenario sei jedoch eher unwahrscheinlich, da die US-Notenbank weiterhin aggressiv bleibe.© Redaktion GoldSeiten.de