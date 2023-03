Erst der Beginn einer umfassenderen Krise?  Will Rhind

Im Interview mit Yahoo Finance sprach Will Rhind am Mittwochüber die aktuelle Bankenkrise und Wege, sich abzusichern. Der Gründer und CEO von GraniteShares sorge sich, dass die jüngsten Entwicklungen der Beginn einer umfassenderen Krise sein könnten. Der Goldmarkt weise mit Goldpreisen von weit über 1.900 Dollar auf eben diese Möglichkeit hin.Laut dem ETF-Experten könnte es zu Bank-Runs kommen. Er erinnert an 2007, als es zum ersten Mal zu Bank-Runs kam, und zwar bereits im August 2007. Also ein Jahr, bevor das Finanzsystem mit dem Konkurs von Lehman Brothers komplett zusammenbrach.Gold sei besonders unter den aktuellen Umständen eine sinnvolle Anlage. "Was wir hier sehen, ist eine klassische Vertrauenskrise. Und wenn es zu einer Vertrauenskrise kommt, vor allem in unserem Finanzsystem und unserem Bankensektor, suchen die Menschen nach sicheren Häfen," so Rhind. "Und es gibt wohl keinen berühmteren sicheren Hafen auf der Welt als Gold. Es ist eine der hochwertigsten Anlagen, die es gibt, ohne Gegenpartei- oder Kreditrisiko. Mit anderen Worten: Gold kann im Gegensatz zu einer Bank nicht in Konkurs gehen, und das ist gerade jetzt sehr attraktiv."© Redaktion GoldSeiten.de