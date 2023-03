Royal Gold bereit für nächsten Schub

Quelle Chart: stock3

Das nordamerikanische Unternehmen Royal Gold Inc. strotze im Anschluss an den Ausbruch über den früheren Widerstand von 116,22 USD nur so vor Stärke. Gemäß der damaligen Analyse vom 5. Dezember wurde dabei eine Performance bis zur Marke von 125,00 USD anvisiert. Mit dem Reaktionshoch vom 25. Januar bei 131,89 USD wurde dabei ordentlich was draufgelegt und so blieben die Bullen zunächst am Ball. Mehr dazu im Nachgang an den Langfristchart zur Aktie.Die im Anschluss an das Hoch bei 131,89 USD gestartete Konsolidierung führte hierbei wieder bis zum Trigger-Level von rund 116,00 USD zurück. Die dabei etablierte bullische Flagge löste sich, zu Beginn des Handelsmonats März, regelkonform auf und erneut schoben sich die Kurse über 125,00 USD hinaus. Es scheint daher so, als würden die Bullen den nächsten Schub gen Norden vorbereiten, sodass bei einer erneuten Rückkehr über 125,00 USD die weitere Aufwärtstendenz bis 131,89 USD und darüber hinaus bis 136,00 USD aktiviert werden dürfte.Der heutige FED-Event in den USA sollte dabei stimulierend wirken können, sofern sich die Notenbanker der Stabilisierung des Banken- und Finanzsystems hingeben und dementsprechend die Inflationsentwicklung diesem Umstand nachstellen. Der Goldpreis scheint jedenfalls Schwung für eine Attacke auf das Level von 2.000+ USD nehmen zu wollen.Kommt es hingegen doch anders, sollte man auf die Aktie bezogen, bei einem Rückgang unter den gleitenden Durchschnitt EMA200 (grüne Linie aktuell bei 113,07 USD) die gewisse Vorsicht walten lassen. Notierungen unter 113,00 USD erlauben nämlich weiteres Rückschlagspotenzial bis 109,17 bzw. 104,50 USD. Im Worst-Case müsste man sich sogar auf Kurse unterhalb der 100,00 USD-Marke einstellen. Doch erscheint dies, aufgrund der gegenwärtigen Gesamtlage rund um Banken & Co., eher die unwahrscheinlichere Variante zu sein.Das Verlassen der bullischen Flagge sollte alsbald seine Fortsetzung finden, damit bei Kursen über 125,00 USD der nächste Schub bzw. Impuls in Richtung des letzten Reaktionshochs bei 131,89 USD sowie darüber hinaus bis zum Niveau von 136,00 USD je Anteilsschein starten kann.Erweist sich der unlängst touchierte Bereich rund um 125,00 USD doch als Hürde, so müsste man bei einem Rückgang unter 113,00 USD von einer weiteren Kursschwäche ausgehen. Dabei wären die nächsten Ziele auf der Unterseite bei 109,17 USD sowie 104,50 USD zu definieren, bevor es im Ausdehnungsfall wieder zweistellige Notierungen geben könnte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.