Warum hat die Türkei im April und März fast 100 Tonnen Gold verkauft?

Nachdem die Türkei im Jahr 2022 mehr Gold als jede andere Zentralbank gekauft hatte,verkaufte sie im April 81 Tonnen und im März 15 Tonnen des gelben Metalls. Laut Kitco News sehen Analysten die steigende Inlandsnachfrage und die begrenzten Goldimporte als Gründe für diesen Trend.Laut Krishan Gopaul, Senior Analyst des World Gold Council, fielen die offiziellen Goldreserven des Landes im April um 80,8 Tonnen auf 491,2 Tonnen. "Das Gold wurde auf dem Inlandsmarkt verkauft, um die lokale Nachfrage zu decken", heißt es in einem seiner Twitter-Posts. Gopaul beruft sich auf Daten der türkischen Zentralbank.Die Notenbank hatte im Jahr 2022 von allen Zentralbanken am meisten Gold gekauft, um sich vor einer unkontrollierten Inflation zu schützen. Die offiziellen Goldreserven der Türkei stiegen im vergangenen Jahr um 148 Tonnen auf 542 Tonnen und erreichten damit den bisher höchsten Stand.Auf dem türkischen Inlandsmarkt ist die Goldnachfrage im vergangenen Jahr ebenfalls sprunghaft angestiegen, da die Menschen das Edelmetall als Absicherung gegen Inflation und Abwertung der Landeswährung schätzen. Im Jahr 2022 lag die Inflation zeitweise bei über 85%.Im Februar dieses Jahres führte das Land laut Kitco Maßnahmen zur Eindämmung der steigenden Goldeinfuhren ein, um die Defizitsituation zu verbessern. Die Drosselung der Goldeinfuhren könne jedoch die wachsende Inlandsnachfrage nicht schmälern, so dass die Zentralbank beschloss, ihre Goldreserven zu verkaufen, um die Nachfrage zu decken."Die lokale Nachfrage nach Gold in der Türkei ist einfach der Wunsch, ihre Kaufkraft vor einer sinkenden Lira zu schützen", erklärte William Stack, Finanzberater bei Stack Financial Services LLC, gegenüber Kitco. "Gold ist ein großartiger Vermögenswert, wenn man sich in einer finanziellen Notlage befindet, da es bei Bedarf verkauft werden kann."© Redaktion GoldSeiten.de