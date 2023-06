Citi, Commerzbank mittel- & langfristig weiterhin bullisch gegenüber Gold

Wie u.a. Reuters und ForexLive berichtet, könnte die mögliche Zinserhöhungspause der US-Notenbank in der kommenden Woche laut Analysten der Citigroup und der Commerzbank ein Grund sein, trotz der derzeitigen Schwankungen des gelben Metalls optimistisch zu bleiben.Die Analysten der Citigroup gehen davon aus, dass der Goldpreis in naher Zukunft bei durchschnittlich 1.965 $ liegen wird. Sie nehmen damit eine neutrale Haltung ein. Das bisherige Ziel hatte bei 2.100 $ gelegen. Das neue 0- bis 3-Monatsziel liegt nun bei 1.915 $. Dennoch könnten sich mittelfristig neue Aufwärtsimpulse ergeben, heißt es.Die Commerzbank geht indes davon aus, dass die Fed die Zinsen nach ihrer Pause nicht weiter anheben will, um eine übermäßige Verschärfung der Kreditbedingungen zu vermeiden. "Wenn unsere Experten Recht haben, dürfte der Goldpreis in den kommenden Monaten steigen", so die Commerzbank, die ihre Prognosen von 2.000 $ bzw. 2.050 $ für das dritte bzw. vierte Quartal beibehält.© Redaktion GoldSeiten.de