Patriot Battery Metals Inc.: Bohrergebnisse aus dem Winterbohrprogramm

Gestern hat Patriot Battery Metals die nächsten Bohrergebnisse aus dem Winterbohrprogramm veröffentlicht: Link Bohrloch CV23-148 zielte auf die Nova-Zone ab und ergab einen breiten und hochgradigen Abschnitt von 95,30 Meter mit 1,62% Lithium, einschließlich 47,60 Meter mit 2,09% Lithium und 4,1 Meter mit 4,44% Lithium. Die Bohrungen in der kürzlich gefundenen westlichen Erweiterung zeigten hohe Gehalte und Mächtigkeiten, was durch Bohrloch CV23-160A hervorgehoben wird. In der Bohrung traf das Unternehmen auf 127,7 Meter mit 1,78% Lithium, einschließlich 50,1 Meter mit 2,43% Lithium.• CV23-172: 13,2 Meter mit 1,14% Lithium und 15,7 Meter mit 0,94% Lithium• CV23-182: 14,8 Meter mit 1,06% Lithium• CV23-187: 14,1 Meter mit 1,19% Lithium• CV23-174: 44,2 Meter mit 0,99% Lithium, einschließlich 15,3 Meter mit 2,58% LithiumMit dem Winterbohrprogramm konnte der CV5-Pegmatitkörper über mindestens 3,7 Kilometer verfolgt werden und ist entlang des Streiches an beiden Enden und in der Tiefe offen.Das Unternehmen beabsichtigt im Juli eine erste Ressourcenschätzung für CV5 bekannt zu geben, in der alle bis zum 17. April 2023 abgeschlossenen Bohrlöcher enthalten sein werden. Für zwölf abgeschlossene Bohrlöcher aus dem Winterprogramm müssen die Ergebnisse noch gemeldet werden, wobei alle Bohrkernproben im Analyselabor sind.Patriot liefert ab und die Ergebnisse sind weiterhin im Bereich der besten Projekte der Welt einzuordnen. Mächtige Abschnitte mit hohen Gehalten, wie man sie sonst nur in den australischen Top-Minen findet. Erwähnenswert ist zudem, dass PATRIOT noch immer Step-Out-Bohrungen durchführt und nicht im In-Fill-Modus bereits bekannte Zonen ausbohrt!Das Projekt ist eine Ausnahmeerscheinung und die Frage wird sein, wann der erste Lithium-Produzent oder das erste große Rohstoff-Unternehmen vor der Tür steht.Gestern hat Rio Tinto eine Vereinbarung mit Midland (TSX: MD) unterzeichnet, um sich bis zu 70% an Grasroots-Projekten zu erarbeiten, die in der James Bay Gegend in Quebec liegen, in der das Corvette Projekt von Patriot liegt. Hierfür muss Rio Tinto bis zu 65 Millionen CAD bezahlen: Link . Rio Tinto ist bereits sehr stark in Quebec aktiv und wäre einer der logischen Käufer/Partner für Patriot.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport