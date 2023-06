Singapur hat erneut Gold gekauft

Wie Krishan Gopaul heute in einem Kommentar auf Twitter unter Berufung auf die neuen Daten der Monetary Authority of Singapore verkündete, hat das Land seine Goldreserven im Mai weiter aufgestockt.Den Angaben zufolge erhöhten sich die Goldbestände Singapurs um 4 Tonnen und erreichten Ende Mai 226 Tonnen (7.277,490 Feinunzen). Damit sind die offiziellen Goldreserven des Landes seit Ende 2022 (153,7 Tonnen) um ganze 73 Tonnen angestiegen.Gopaul ist für den World Gold Council als leitender Analyst für die Märkte in Europa, dem Nahen Osten und Asien tätig.© Redaktion GoldSeiten.de