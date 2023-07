Endeavour Mining Plc: Verkauf der beiden Burkina Faso Minen

Boungou und Wahgnion in Burkina Faso standen schon länger zur Disposition und heute Morgen gab Endeavour Mining bekannt, dass man nun die Verträge für den Verkauf unterzeichnet hat: Link Die jeweils gehaltenen 90%-Beteiligungen an den beiden Minen in Burkina Faso werden an Lilium Mining, eine Tochtergesellschaft von Lilium Capital verkauft. Lilium Capital wird von westafrikanischen Unternehmern geführt wird und insgesamt soll der Kaufpreis bei etwas mehr als 300 Millionen USD liegen. Die Bedingungen:130 Millionen USD sollen bis Ende Juli bezahlt werden. Dann folgen 25 Millionen USD bis Ende des 1. Quartals 2024. Zudem soll Endeavour 50% des freien Cash-Flows erhalten, bis 55 Millionen USD bezahlt wurden, was laut den aktuellen Kalkulationen (Minenplan, Goldpreis, etc.) im 4. Quartal 2024 erreicht werden sollte.Weiterhin bekommt Endeavour eine 4%ige NSR auf Boungou von der man sich 52 Millionen USD erwartet und eine 4%ige NSR auf Wahgnion, von der weitere 41 Millionen USD erwartet werden.Durch den Verkauf hat man dann auch die Prognosen angepasst:Statt 1,325 bis 1,425 Millionen Unzen erwartet man nun 1,06 bis 1,135 Millionen Unzen Gold für das laufende Geschäftsjahr. Die anvisierten AISC haben sich um 45 USD reduziert auf nun 895 – 950 USD.Dass die beiden Minen verkauft werden sollen, wurde lange Zeit schon angekündigt. Offiziell zu klein und das Minenleben zu kurz, inoffiziell ist Burkina Faso einfach ein heißes Pflaster, was in der Branche jeder weiß.Endeavour soll 155 Millionen USD sicher bis zum 1. Quartal 2024 erhalten, der Rest ist dann doch stark abhängig davon, wie die neuen Eigentümer die Mine betreiben.Für meinen Geschmack war der Verkaufspreis günstig, was sicherlich mit Burkina Faso zu tun hat, da viele Unternehmen dort nicht mehr arbeiten möchten. Das Geld wird Endeavour für die neuen Minen im Bau verwenden und die Expansion im Senegal.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.