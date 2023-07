RTG Mining Inc.: Privatplatzierung für 14 Mio. AUD

Der Vorstand von RTG Mining Inc. gab gestern bekannt, dass das Unternehmen die Zusage erhalten hat, ca. 14 Mio. AUD im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle und erfahrene Investoren aufzubringen.Die Privatplatzierung wird zur Ausgabe von etwa 289,9 Millionen Chess Depository Instruments ("Wertpapiere") führen, die an der ASX zu einem Ausgabepreis von 0,048 A$ pro Wertpapier notiert werden, was einem Abschlag von 7,7% auf den letzten Schlusskurs von RTG an der ASX von 0,052 A$ entspricht. Das Unternehmen wird außerdem zwei kostenlose, nicht börsennotierte Optionen für jeweils drei im Rahmen der Platzierung ausgegebene Wertpapiere ausgeben.Die erste Tranche von etwa 208,9 Millionen Wertpapieren wird voraussichtlich am oder um den 12. Juli 2023 ausgegeben.Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung wird dazu verwendet:–das Mabilo-Projekt weiter voranzutreiben, um es in Betrieb zu nehmen, sowie um die Pläne für weitere Explorationen auf dem Mabilo-Projekt voranzutreiben,–die Explorationspläne auf dem unternehmenseigenen Kupfer- und Goldprojekt Chanach in der Kirgisischen Republik voranzutreiben,–die Verfolgung neuer potenzieller Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten, einschließlich des Panguna-Projekts in der autonomen Region Bougainville, fortzusetzen,–die Rückzahlung des Unternehmenskredits in Höhe von 0,5 Mio. US$ zusammen mit den anfallenden Zinsen zu leisten und–das allgemeine Betriebskapital zu erhöhen.© Redaktion MinenPortal.de