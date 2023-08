Kinross Gold vor Ausbruch?

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Minenunternehmen Kinross Gold Corp. behauptete, im Hinblick zur vergangenen Analyse vom Kindertag des 1. Juni , die Unterstützungsmarke bei 4,51 USD mit Bravour. Vielmehr noch knapp darüber verlaufenden EMA200 (grüne Linie). Auch unlängst während des Augusthandels griffen die Käufer beherzt dort zu, sodass dessen Relevanz abermals bestätigt wurde. Doch was es nunmehr mit dem Ausbruch auf sich hat, wollen wir im Nachgang/Fazit näher analysieren.Im Zuge der jüngsten Kursbewegungen etablierte sich eine kurzfristige Abwärtstrendlinie, welche bereits zu Wochenbeginn bzw. im Verlauf dieser Woche durchbrochen werden könnte. Insbesondere ein Anstieg über das Niveau von 5,22 USD könnte dabei stimulierend wirken, sodass im weiteren Verlauf das letzten Reaktionshoch vom April bei 5,57 USD anvisiert werden dürfte. Oberhalb dessen wären die Bullen zum Sommerausklang in wahrer Bestform. Eine weitere mittelfristige Performance bis zum Widerstand von 6,96 USD wäre hierbei nämlich denkbar. Doch vorerst muss sich zeigen, ob die Abwärtsstruktur in Form der Abwärtstrendlinie tatsächlich durchbrochen werden kann.Fakes inklusive! Denn auch wenn der Ausbruch gelingt, muss sich zeigen, ob die Aktie dieses Niveaus halten kann. So oder so wären Notierungen unterhalb von 4,88 USD als Warnsignal zu werten. Zumindest müsste man in diesem Fall mit einem nochmaligen Abwärtsimpuls in Richtung des EMA200 (grüne Linie bei aktuell 4,66 USD) kalkulieren. Knapp darunter verläuft auch die wichtige Unterstützung von 4,51 USD. Sollte diese aufgegeben werden, müsste man mit weiteren Verlusten bis mindestens zur Marke von 4,00 USD je Anteilsschein rechnen, bevor darunter eine Korrekturbeschleunigung bis zur Unterstützung bei 3,50 USD einsetzen könnte.Die Spannung könnte dieser Tage bzw. direkt zum Wochenauftakt nicht größer sein! Sollte die Aktie einen Ausbruch über die Abwärtstrendlinie vollziehen und zugleich über den Widerstand von 5,22 USD hinaus ansteigen, könnte das Aprilhoch bei 5,57 USD auf die Agenda rücken. Mittelfristig wäre sogar Platz bis zum Widerstand bei 6,96 USD.Verbleibt die Aktie im Abwärtsmodus, sollte sich zu Wochenbeginn eine Bestätigung ereignen. Rutschen die Notierungen in der Folge wieder unter 4,88 USD zurück, müsste man mit einem nochmaligen Test des EMA200 rechnen. Unterhalb davon wäre, mitsamt der Aufgabe des Niveaus von 4,51 USD eine Korrektur bis zur runden 4,00 USD-Marke denkbar.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.