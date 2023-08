Kitco-Umfrage: Wall-Street-Analysten geteilter Meinung; Kleinanleger sehen Preisanstieg

Gold tendierte in dieser Woche aufwärts, wobei der Preis um mehr als 1% stieg, nachdem Powell am Freitag signalisierte, dass die Zentralbank ihr 2%-Inflationsziel beibehalten wird und in naher Zukunft keine Zinssenkungen durchführen wird. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 12 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren fünf (42%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Ebenfalls waren fünf (42%) der Ansicht, dass der Preis diese Woche fallen wird. Zwei (17%) erwarten Seitwärtsentwicklungen.Außerdem gaben 559 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon erwarten 338 (69%), dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Weitere 114 (20%) prognostizieren einen niedrigeren Preis, während 57 (10%) eher neutral eingestellt waren.© Redaktion GoldSeiten.de