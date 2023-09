Goldpreis sinkt; Dollar & Renditen steigen aufgrund falkenhaften Fed-Gerede

Der Goldpreis fiel am Dienstag im asiatischen Handel und stand unter dem anhaltenden Druck eines stärkeren Dollar und höherer Staatsanleiherenditen, nachdem Beamte der US-Notenbank Federal Reserve ihre Aussichten auf höhere Zinsen bekräftigt hatten, berichtet Investing.com . Der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, sagte in einer Ansprache am späten Montag, dass er mindestens eine weitere Zinserhöhung im Jahr 2023 erwarte und dass die Zinsen bis 2024 wahrscheinlich höher bleiben würden.Seine Kommentare spiegeln die Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell von letzter Woche wider, der sagte, dass eine hartnäckige Inflation und ein angespannter Arbeitsmarkt wahrscheinlich eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr nach sich ziehen werden. Powell spielte auch die Erwartungen für eine große Bandbreite von Zinssenkungen im nächsten Jahr herunter, wobei der Zielsatz der Fed bis 2024 über 5% bleiben soll.Die Aussicht auf höhere Zinssätze dämpfte die Aussichten für Gold, da höhere Renditen die Opportunitätskosten für Investitionen in den nicht renditeträchtigen Vermögenswert in die Höhe treiben. Dies wirkte sich insbesondere auf die Preisaussichten aus, und die Goldfutures verloren in den letzten Sitzungen mehr als der Kassapreis. Die wachsende Angst vor einem Stillstand der US-Regierung konnte den Anstieg des Dollar nur wenig bremsen, und auch die höheren Zinsen machten den Dollar gegenüber Gold zu einem sicheren Hafen.© Redaktion GoldSeiten.de