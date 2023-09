Palladium - Mit einem Kaufsignal ins Wochenende?

Im gestrigen Handel setzte bei Palladium eine massive Kaufwelle ein, die den Wert aus der unmittelbaren Gefahrenzone um 1.200 USD wieder bis an die Oberseite der kurzfristigen Range bei 1.290 USD führte. Der Kaufimpuls setzt sich im frühen Handel fort und erreicht damit das zentrale Widerstandsgebiet bei 1.300 USD. Neben der Kurshürde bei 1.343 USD, an der Palladium im August nach unten abprallte, ist dies die wichtigste obere Begrenzung der zähen Seitwärtsphase seit Juli.Die Bullen haben jetzt also die Chance, die Range der Vormonate nach oben zu verlassen und so eine ganze Reihe von Kaufsignalen auszubilden. Die Folge eines Ausbruchs über 1.300 USD wäre ein Anstieg bis 1.343 USD, der sich darüber direkt bis 1.383 USD ausweiten dürfte. Dort stünde eine Korrektur an, ehe es mittelfristig bis 1.445 USD nordwärts gehen könnte.Diese Chance sollten sich die Käufer aber auch nicht entgehen lassen. Denn ein Bruch der Unterstützung bei 1.225 USD würde nicht nur die Kaufwelle beenden, sondern auch einen Abverkauf bis 1.192 USD nach sich ziehen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)