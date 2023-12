Coeur Mining ist nichts für schwache Nerven

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: stock3

Das sich im Abwärtsstrudel befindliche amerikanischen Silberminenunternehmens Coeur Mining Inc. war während des bald endenden Handelsjahres 2023 wahrlich nichts für schwache Nerven. Vom Hochpunkt im April sowie dem dortigen Scheitern am Widerstand von 4,40 USD, ging es mehr als -50% abwärts, bevor eine unlängst gestartete Erholungsbewegung erfolgte. Mehr dazu im Nachgang.Im Anschluss der Aufgabe des Unterstützungslevels bei 2,36 USD rauschten die Notierungen nochmals in Richtung der Marke von 2,00 USD je Anteilsschein. Dort bildete sich während der vergangenen zwei Monate ein substanzieller Doppelboden aus, welcher seit Mitte November seine dynamischen Konsequenzen Richtung Norden offenbart. Denn gegenwärtig wurde in der Spitze bereits eine Performance von nahezu +60% generiert.Dies unterstreicht die hohe Volatilität des Wertes und doch muss sich die Performance gen Norden nicht in Wohlgefallen auflösen. Sondern kann sich idealerweise, aus Bullensicht, durchaus weiter fortsetzen.Eine Stabilisierung über die unlängst wieder eroberten Niveaus bei 2,63 USD und darüber 2,78 USD ist dabei entscheidend. Denn oberhalb dieses Bereichs verbleiben die Bullen im Vorteil. Insbesondere auch, weil im Idealfall eine Etablierung über den beiden trendfolgenden gleitenden Durchschnitten EMA50+200 (rote und grüne Linie) gelingt. Von einem sich dann andeutenden Golden-Cross einmal ganz abgesehen.Generell deutet sich daher eine weitere Aufwertung in Richtung des Widerstands bei 3,35 USD an, bevor darüber erheblich mehr mittel- bis langfristiger Spielraum in Richtung 4,40 USD generiert werden dürfte.Das Gegenteil sollte man berücksichtigen, sofern es eine scharfe Korrektur bis unter 2,63 USD geben sollte. In diesem Fall müsste man mit einer volatilen Korrekturortsetzung rechnen, welche Abwärtsspielraum bis mindestens 2,37 USD in Aussicht stellt. Darunter wäre weiteres Verlustpotenzial bis zum Bereich des unlängst ausgebildeten Doppelbodens nahe der 2,00 USD-Marke.Der Anfang ist gemacht und selbst zwischenzeitliche Konsolidierungen dürften hierbei keine Zweifel hegen. Wichtig ist nunmehr die Etablierung über 2,78 USD. Eine nahende Attacke auf den Widerstand von 3,35 USD dürfte dabei folgen, bevor sich weiteres mittel- bis langfristiges Potenzial in Richtung 4,40 USD eröffnen könnte.Aufgrund der steilen Dynamik können Rücksetzer nie ausgeschlossen werden. Doch grundsätzlich haben die Bullen das Ruder übernommen. Einzig ein Durchbrechen der nunmehrigen Unterstützung von 2,63 USD könnte weitere Verluste initiieren. Die weiteren Abwärtsziele wären dabei 2,37 USD und darunter der Bereich nahe des 2,00 USD-Levels.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.