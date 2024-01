Der Dritte Weltkrieg steht kurz bevor, warnt Gerald Celente

Daniela Cambine sprach für ITM Trading kürzlich mit Gerald Celente über dessen Vorhersagen für das Jahr 2024.Der Top-Trendprognostiker und Herausgeber des Trends Journal spricht über Geopolitik, insbesondere darüber, wer vom Krieg zwischen Russland und der Ukraine profitiert, den Celente und seine Mitstreiter schon vor Jahren vorausgesagt haben, und in jüngerer Zeit vom Krieg im Nahen Osten. Schon lange hatte er prognostiziert: "Wenn alles andere versagt, beginnen sie Krieg."Er vergleicht die heutigen globalen Verhältnisse mit der Situation kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, und sieht alarmierende Parallelen: "Es wird einen Krisenherd geben. Wir haben Wahnsinnige an der Macht. Ich bin stinksauer und werde es nicht mehr hinnehmen ... Hier haben Freaks das Sagen, die uns unseres Lebens, unserer Freiheit und unseres Strebens nach Glück berauben, und ich soll das gelassen hinnehmen?"Celente macht für den derzeitigen "Migrantenwahnsinn" "dumme und arrogante" Politiker verantwortlich, die nicht zu gewinnende Kriege anzetteln, während sie nicht einmal Flüchtlinge davon abhalten könnten, in ihr Land zu kommen.Er spricht weiterhin über seine Bedenken über CBDCs als Mechanismus für staatliche Kontrolle und Besteuerung sowie den Aufstieg der BRICS-Staaten und warnt, dass eine zukünftige Goldkonfiszierung nicht weit hergeholt sei.© Redaktion GoldSeiten.de