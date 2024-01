Gold - Der Kraftakt der Bullen

Ende der vergangenen Woche gelang es dem Goldpreis trotz des vorherigen Bruchs der Unterstützungen bei 2.055 USD, wieder über die zentrale kurzfristige Aufwärtstrendlinie zu steigen. In der Folge wurde auch der kurze Abwärtstrend überwunden und die Erholung bis an und temporär auch knapp über die Hürde bei 2.055 USD fortgesetzt. Damit besteht jetzt die Chance, den Anstieg auszudehnen.Solange der Goldpreis über der Unterstützung bei 2.040 USD notiert, besteht für die Bullen die Chance, den Anstieg mit einem Ausbruch über 2.055 USD bis 2.076 USD und darüber ggf. auch das Dezemberhoch bei 2.088 USD fortzusetzen. Bislang ist davon auszugehen, dass der Aufwärtsmove seit Mitte Dezember nur eine Erholung innerhalb einer größeren, am Allzeithoch begonnenen Korrektur darstellt. Daher muss man spätestens bei 2.088 USD mit einem weiteren großen Abverkauf rechnen, der unter 2.040 USD eine Verkaufswelle bis 1.998 USD auslösen dürfte. Sollten die Bullen dort nicht aktiv werden, käme es zu einem Einbruch auf 1.959 und 1.931 USD.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)