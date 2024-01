Platin - Verkaufswelle nimmt Vorjahrestief ins Visier

Der Anfang November begonnene Aufwärtsschub bei Platin führte zum Jahreswechsel noch kurz über den Widerstand bei 988 USD, ehe er bei 1.012 USD begann, in sich zusammenzufallen. In den vergangenen Tagen brach der Kurs des Edelmetalls wie erwartet unter den Support bei 938 USD ein und erreicht jetzt die in der letzten Analyse anvisierte Unterstützung bei 889 USD. Dort treffen das Zwischentief aus dem Dezember und eine mittelfristige Abwärtstrendlinie zusammen und bilden so eine Kreuzunterstützung.Eine kurze Erholung ausgehend von 889 USD wäre jetzt wahrscheinlich, würde die Dominanz der Verkäufer aber auch nur kurz unterbrechen. Ein Abverkauf unter 889 USD ist zu erwarten und dürfte für weitere Verluste bis 865 USD und mittelfristig sogar schon 841 und 830 USD sorgen. Dort könnte sich das Blatt zu Gunsten der Bullen wenden.Sollte die 889-USD-Marke dagegen verteidigt und die Hürde bei 908 USD überschritten werden, stünde ein Anstieg bis 930 – 938 USD an, ehe die Bären dort wieder aktiv werden dürften. Kaufsignale würde erst ein Ausbruch über 950 USD nach sich ziehen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)