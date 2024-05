Gold - Wie viel Kraft haben die Bullen noch?

Mit dem Erreichen eines neuen Allzeithochs bei 2.431 USD wurde Anfang April auch das übergeordnete Kursziel bei 2.415 USD beim Goldpreis abgearbeitet. Auf diesem Niveau startete eine Korrektur, die zuletzt an den Support bei 2.267 USD führte, auf dem Weg dorthin aber einiges an Abwärtsmomentum einbüßte. Am Freitag prallte Gold von der Unterstützung nach oben ab und kann diese leichte Gegenbewegung auch im heutigen Handel bislang fortsetzen.Für die Käufer gilt es jetzt, die kurzfristige Abwärtstrendlinie auf Höhe von 2.320 USD zu überwinden, um die Erholung bis an die Widerstandszone um 2.350 USD auszudehnen. Darüber wäre ein Pullback an die gebrochene Aufwärtstrendlinie bei rund 2.375 USD möglich, ohne dass der Aufwärtstrend dadurch reaktiviert würde. Dies wäre erst bei Kursen über 2.385 USD der Fall und könnte zu einem Sprung bis 2.415 und 2.460 USD führen.Sollte sich die Korrektur dagegen mit einem Abprallen an 2.355 USD fortsetzen, dürfte der Kurs unter 2.267 USD weiter bis 2.222 USD korrigieren. Unter der Marke wäre sogar ein temporärer Einbruch auf 2.145 USD möglich.Gold Chartanalyse (Tageschart)© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)