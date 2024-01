Fortuna Silver mit -25% im Januar

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Silberminenunternehmen Fortuna Silver Mines Inc. hielt sich zunächst an den Fahrplan der vergangenen Analyse vom 14. November und stieg direkt und dynamisch weiter an. Der Ausbruch über 3,13 USD führte hierbei schnell zu weiteren Kurssteigerungen bis hin zur anvisierten Region von 3,60 USD. Die weitere Performance ließ die Aktie sogar bis hin zum Widerstand bei 4,15 USD ansteigen, wo schließlich eine Abweisung erfolgte, welche bisher im Januar für einen Verlust von stolzen -25 % sorgte. Blicken wir daher auf die weiteren Geschehnisse im nachfolgenden Fazit.Im Anschluss an den Touch des Widerstandslevels von 4,15 USD sackte die Notierungen ebenso schnell und stark, eben mit jenen -25 %, wieder zurück und bestätigten das nunmehrige Unterstützungslevel bei 3,60 USD.Der nachfolgende Anstieg erreichte allerdings nicht die notwendige Dynamik und so kippten die Kurse zuletzt per Down-Gap (Kurslücke nach unten) unter das Level von 3,60 USD und führten zum bisher letzten Ausverkauf in Richtung der bekannten Marke von 3,13 USD. Seither versucht sich die Aktie rund um dieses Niveau an einer Stabilisierung. Beginnend vom Oktober 2023 lässt sich sogar eine Aufwärtstrendlinie unterstellen, welche theoretisch einen neuerlichen Aufschwung initiieren könnte.Sollten die Notierungen daher jetzt über 3,23 USD ansteigen können, wäre die Schließung des Down-Gaps denkbar. Hierbei wäre eine Wiederauferstehung bis 3,60 USD anzunehmen, sodass die Bullen die Chance auf eine Rückkehr hätten. Eine anschließende Etablierung über 3,60 USD dürfte hierbei einen weiteren Angriff auf die Widerstandsmarke von 4,15 USD ermöglichen. Klarer Gegenwind könnte hingegen mit einer nochmaligen Kursschwäche bei Notierungen unterhalb von 3,00 USD aufkommen.In diesem Fall dürfte der Abwärtsdruck seine Fortsetzung finden und weitere Verluste bis 2,91 USD beziehungsweise bis 2,78 USD initiieren. Sofern die Marke von 2,78 USD ebenso unterschritten werden sollte, verbleibt im weiteren Verlauf der Test des Niveaus von 2,40 USD je Anteilsschein. Das Chartbild wäre in diesem Fall hochgradig negativ einzuschätzen, sodass sogar noch tiefere Kursstände nicht ausgeschlossen werden können.Die jüngsten Rücksetzer waren gewaltig. Eine mögliche Stabilisierung könnte jedoch gelingen, sofern es keine neuen Tiefs gibt und auf der Oberseite die Widerstandsmarke von 3,23 USD überwunden werden kann. In diesem Fall versprechen sich weitere Zugewinne bis 3,60 USD sowie dem folgend bis zum letzten Hochpunkt bei 4,15 USD.Die eingeschlagene Abwärtsdynamik könnte sich, sofern das aktuelle Seitwärtsgeschiebe nach unten hin aufgelöst wird, weiter fortsetzen. Notierungen unterhalb von 3,00 USD lassen dieses Szenario wahrscheinlich werden, sodass mit Anschlussverlusten bis 2,91 USD beziehungsweise 2,78 USD zu kalkulieren ist, bevor das Level von 2,40 USD auf die Agenda rückt.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.