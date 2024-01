Kitco-Umfrage: Marktexperten & Kleinanleger warten auf Fed-Entscheidung

Der Goldpreis bewegte sich in dieser Woche in einer engen Spanne von 10 Dollar zwischen 2.016 Dollar und 2.025 Dollar und reagierte selbst auf die wichtigsten Konjunkturdaten und Gewinnmeldungen der Unternehmen nur geringfügig. Derzeit scheint es unter Marktexperten und Kleinanlegern keinen eindeutigen Konsens zur Richtung des Goldpreises zu geben. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 14 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren fünf (36%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Drei (21%) erwarten einen Preisrückgang, während sechs (43%) eher neutral eingestellt blieben.Außerdem gaben 89 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 43 (48%) der Meinung, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 26 (29%) prognostizieren einen niedrigeren Preis, während 20 (23%) Seitwärtsentwicklungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de