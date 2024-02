UBS: Goldpreis erreicht 2.200 $; Silber erwartet "dramatische" Outperformance bis 2024

Die Erwartung von Zinssenkungen durch die US-Notenbank dürfte Gold und Silber bis 2024 weiter steigen lassen, prognostiziert die Schweizer Großbank UBS laut CNBC . "Wir gehen davon aus, dass der Goldpreis durch eine Lockerung der Fed nach oben getrieben wird. Dies geht auch mit einem schwächeren Dollar einher", sagte Joni Teves, Edelmetallstrategin der Investmentbank, welche erwartet, dass der Goldpreis bis zum Jahresende auf 2.200 $ pro Unze steigen wird.Obwohl der Zeitpunkt und das Ausmaß der Zinssenkungen vor allem nach Powells Verkündungen der letzten Woche ungewiss bleiben, rechnet UBS weiterhin mit einer Lockerung der Geldpolitik durch die US-Notenbank. Außerdem ist die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas am 7. Oktober gestiegen. Dies hat dazu beigetragen, dass der Goldpreis im vergangenen Monat ein Allzeithoch von 2.100 $ pro Unze erreicht hat. "Wir glauben, dass die Anleger in einem Umfeld, in dem es viele makroökonomische Unsicherheiten [und] geopolitische Risiken gibt, beginnen werden, Goldallokationen aufzubauen", so Teves.Die Aussichten für den "ärmeren Cousin" des Goldes sind ebenfalls optimistisch, und Silber ist auf dem besten Weg, "wirklich, wirklich zu glänzen". Silber ist im Vergleich zu Gold ein weniger verbreiteter sicherer Hafen, was laut der Strategin zum Teil erklärt, warum es in den letzten Jahren schlechter abgeschnitten hat als Gold. Das Blatt könnte sich jedoch zu seinen Gunsten wenden, wenn die Fed ihre Geldpolitik lockert. "In einem Szenario, in dem die Fed die Geldpolitik lockert, kann Silber unserer Meinung nach sehr gut abschneiden. Es neigt dazu, sich besser als Gold zu entwickeln", meinte Teves. "Silber hat gegenüber Gold deutlich unterdurchschnittlich performt. Es besteht also ein großer Nachholbedarf, und ich denke, die Entwicklung könnte ziemlich dramatisch sein", fügte sie hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de