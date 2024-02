Commerzbank: XAU/USD wird Handelsspanne wahrscheinlich nicht verlassen

Der Goldpreis tritt auf der Stelle und verteidigt die Marke von 2.030 Dollar je Unze, so heißt es auf FXStreet . Die Volkswirtschaftler der Commerzbank analysieren die Aussichten für das gelbe Metall und sind der Meinung, dass der Optimismus über rapide Zinssenkungen nur zurückkehren wird, wenn die Inflation nach unten überrascht."Die Richtung des Goldmarktes wird seit langem von den Erwartungen an die US-Zinspolitik bestimmt," so die Analysten der Commerzbank. "Diese werden derzeit noch sehr stark von dem Hinweis des Fed-Vorsitzenden Powell bestimmt, dass die Inflation erst nachhaltig sinken muss, bevor die Zinsen gesenkt werden können."Des Weiteren hieß es: "Der nächste Lackmustest wird am kommenden Dienstag stattfinden, wenn die US-Inflationsdaten für Januar veröffentlicht werden. Der Optimismus für rasche Zinssenkungen dürfte jedoch nur dann zurückkehren, wenn die Zahlen nach unten überraschen. Dies erwarten wir nicht: Gold dürfte daher seine Handelsspanne zwischen gut 2.050 Dollar und 2.000 Dollar nicht verlassen."© Redaktion GoldSeiten.de