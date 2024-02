McEwen, Meding: Jetzt Goldjuniors kaufen und Kupfernachfrage beobachten

Rob McEwen von McEwen Mining und Michael Meding von McEwen Copper sprachen in einem Interview mit dem Investing News Network über die Aussichten für Gold und Kupfer sowie über Neuigkeiten aus ihren Unternehmen. McEwen sieht die Preise für beide Metalle "im Aufwärtstrend", auch wenn die Gewinne bei Kupfer nicht sofort eintreten werden.Auf die Frage, was 2024 der größte Antrieb für den Goldpreis sein könnte, antwortete McEwen, dass auch dieses Jahr, wie schon seit etwa zwei Jahren, vor allem die Nachfrage der Zentralbanken eine große Rolle spielen wird. "Einige von ihnen, vor allem in der BRICS-Gruppe, verkaufen ihre Dollar und kaufen Gold als eine Basis für ihre Reserven." Er nannte für Gold ein langfristiges Preisziel von 5.000 US-Dollar, und obwohl das Metall weit unter diesem Niveau liegt, glaubt McEwen, dass es sich in die richtige Richtung bewegt und es gute Gründe gibt, es zu kaufen. Er ging auch auf die Diskrepanz zwischen dem Goldpreis und den Goldaktien ein: "Ich finde, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um zu kaufen, und ich habe Junior-Aktien gekauft und ich habe meine Positionen in anderen Unternehmen weiter ausgebaut. Man muss nur bedenken, dass es sich um ein zyklisches Phänomen handelt, und wenn es losgehen soll, kann man sehr attraktive Gewinne erzielen – und die Aktien sind im Moment billig."Meding berichtete über den aktuellen Stand des argentinischen Kupferprojekts Los Azules von McEwen Copper. Das Unternehmen will 100 Millionen Dollar aufbringen, um das Projekt voranzubringen. Zu den Geldgebern gehören der Automobilienhersteller Stellantis und Nuton, ein Unternehmen von Rio Tinto. Laut Meding ist geplant, bis zum ersten Quartal 2025 eine Machbarkeitsstudie für Los Azules zu veröffentlichen. "Es gibt ein sehr interessantes Nachfrageszenario für Kupfer, und ich denke, dass Los Azules das richtige Projekt zur richtigen Zeit ist – das sind also gute Aussichten", sagt er und weist darauf hin, dass die Grenzen des Erzkörpers noch nicht gefunden sind.McEwens abschließende Worte konzentrieren sich auf Kaufstrategien. "Der Bergbausektor wurde ignoriert. Es wurde oft gesagt, dass Contrarian-Investoren auf dem Markt Geld verdienen. Jetzt ist es an der Zeit, ein Contrarian zu sein - zu kaufen, was ignoriert wird", sagte er.© Redaktion GoldSeiten.de