Gold - Nur nicht die Ungeduld verlieren!

Ende Januar wurde der Goldpreis von einer weiteren Abwärtswelle erfasst und in der Spitze bis 1.984 USD gedrückt. Dabei gelang den Bullen aber, die wichtige Zielmarke bei 1.982 USD umgehend zu verteidigen und eine Erholung zu starten. Diese dauert auch in der laufenden Woche an und führte den Kurs an den Widerstandsbereich um 2.040 USD. Auf diesem Niveau tendiert der Goldpreis seit Tagen seitwärts, ohne dass sich eine der beiden Marktseiten durchsetzen kann.Weiterhin wäre ein Anstieg über 2.037 – 2.040 USD das Zeichen für eine Fortsetzung der Erholung. Allerdings stellen sich bereits bei 2.055 USD weitere Hürden in den Weg, an denen Gold nach unten abprallen könnte. Darüber wäre der Weg für eine Kaufwelle bis 2.076 USD und mittelfristig sogar 2.130 USD geebnet.Sollte die Verkäuferseite dagegen den Druck erhöhen und Gold unter 2.016 USD fallen, wären weitere Verluste bis 1.998 und darunter bereits 1.982 USD die Folge. Dort entscheidet sich, ob ein weiterer großer Anstieg folgen kann oder ob der Goldpreis bis 1.931 USD durchgereicht wird.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)