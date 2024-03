World Gold Council baut Präsenz im Nahen Osten aus

Der World Gold Council (WGC) hat ein neues Büro in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, als regionalen Hauptsitz für den Nahen Osten eröffnet. Das Büro befindet sich im Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), wie Retail Insight Network berichtet. Mit der strategischen Expansion will der WGC seine globale Präsenz ausbauen und sich an einem der weltweit größten Handelsplätze für Gold engagieren.Dieser Schritt geht einher mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit der DMCC, in der eine Reihe gemeinsamer Anstrengungen zur Förderung der Goldindustrie in den Vereinigten Arabischen Emiraten skizziert werden. Zu den wichtigsten Initiativen zählen die Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit unautorisiertem Mitführen von Gold, die Entwicklung eines jährlichen Schulungsprogramms für Fachleute der Bullionbranche, die formelle Zusammenarbeit mit Bullionbanken, die Entwicklung und Umsetzung der WGC-Grundsätze für Goldanlagen im Einzelhandel und die Durchführung einer umfassenden Goldmarktforschung.Andrew Naylor, WGC Director of Middle East and Public Policy, sagte: "Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein wichtiger Markt für die Goldindustrie und eine Drehscheibe für Handel, Investitionen und Innovation. Durch unsere Präsenz im Nahen Osten und unsere Kooperationsinitiativen wollen wir die Integrität, Transparenz und Effizienz des Goldmarktes verbessern." Ahmed Bin Sulayem, CEO und Vorstandsvorsitzender der DMCC, fügte hinzu: "Als eines der größten Goldzentren der Welt spielt Dubai eine entscheidende Rolle bei der Förderung der globalen Goldindustrie. Diese strategische Allianz steht in einer Reihe wichtiger Vereinbarungen, die DMCC in den letzten Jahren mit führenden Unternehmen der Goldindustrie getroffen hat."© Redaktion GoldSeiten.de