David Erfle: Baldige Mittelwertrückkehr bei Gold

In einem Interview mit dem Investing News Network erklärte David Erfle, Herausgeber und Gründer von Junior Miner Junky, warum er glaubt, dass eine Trendwende bei Goldaktien bevorsteht und wie er sich positioniert hat. Erfle sprach am vergangenen Montag, als sich der Goldpreis gerade der Marke von 2.100 $ pro Unze und damit einem Rekordhoch näherte. Zwar habe er in der Vergangenheit schon einmal eine Entkopplung zwischen Goldpreis und Goldaktien gesehen, aber die Umstände seien anders. "Ich habe noch nie eine so große Diskrepanz gesehen, während der Goldpreis ausbricht", sagte Erfle. "Ich habe … ein so großes Defizit schon zweimal gesehen, als der Goldpreis auf ein viel niedrigeres Niveau einzubrechen drohte."Er erinnerte an die Zeit Ende 2015 und Anfang 2016, als Gold kurz davor stand, unter 1.000 $ zu fallen. "Jetzt droht er über 2.100 $ auszubrechen", so Erfle weiter. "Es gibt etwas, das ich verfolge, das HUI-Gold-Verhältnis, und das sind im Grunde die Goldaktien im Verhältnis zum Goldpreis. Im Jahr 2016 und auch am Tiefpunkt im März 2020, direkt um die PDAC herum, gab es eine Mittelwertrückkehr. Im Grunde war es so, dass das HUI-Gold-Verhältnis im Jahr 2016 in den ersten Wochen des Jahres 2016 bei 0,09 lag und dann im März 2020 bei 0,093. Und dann am vergangenen Mittwoch (28. Februar) bei 0,094. Das bedeutet, dass eine Mittelwertrückkehr bei den Goldaktien bevorsteht. Die letzten beiden Male, als dies geschah, begann die Mittelwertrückkehr und es gab innerhalb von sechs Monaten enorme Kursbewegungen bei vielen Juniors und Minengesellschaften."Zum Schluss ging Erfle auch kurz auf die Chancen von Silberaktien ein und sagte, dass sie derzeit gehasst werden würden. "Silber ist derzeit eine fantastische Gelegenheit für Aktien, aber man muss in die richtigen Aktien einsteigen", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de