HSBC führt Gold-Token für Hongkong-Kunden ein

Die HSBC-Bank hat Gold-Token für ihre Privatkunden in Hongkong eingeführt. Dies ist Teil einer Initiative der Bank und der Regierung, reale Vermögenswerte in digitaler Form verfügbar zu machen, so heißt es bei der South China Morning Post . Der HSBC-Gold-Token, der seit letzter Woche über das Online-Banking und die mobile App des Kreditgebers verfügbar ist, ist laut HSBC das erste Produkt dieser Art, das von einer Bank für Privatkunden ausgegeben wird, da die Regierung darauf drängt, mehr digitale Vermögenswerte für die öffentliche Nutzung bereitzustellen. Tokenisiertes Gold bezieht sich auf physisches Gold, dessen Eigentumsrechte digital in einer Blockchain gespeichert sind."Wir erkennen die steigende Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten und die bestehende Vertrautheit unserer Kunden mit Goldinvestments", sagte Maggie Ng, General Manager und Head of Wealth and Personal Banking Hong Kong bei HSBC. "Wir sind stolz darauf, dass HSBC-Gold-Token, das von HSBC Orion betrieben wird, das erste Retail-Produkt in Hongkong ist, das auf der von der Securities and Futures Commission (SFC) genehmigten Distributed-Ledger-Technologie basiert", fügte Ng hinzu. HSBC Orion ist die Plattform der Bank für digitale Vermögenswerte."Die Tokenisierung von Vermögenswerten kann einen bequemen, erschwinglichen und breiten Zugang zu realen und finanziellen Vermögenswerten ermöglichen, in diesem Fall zum HSBC-Gold-Token", erklärte Sami Abouzahr, Leiter des Bereichs Investitionen und Vermögenslösungen bei HSBC in Hongkong. Zuvor half die Plattform dabei, physisches Gold in London für institutionelle Anleger zu tokenisieren und digitale Green Bonds in Hongkong einzuführen.Auf dem Milken Institute Global Investors' Symposium am letzten Dienstag sagte Bojan Obradović, Chief Digital Officer von HSBC Hongkong, dass Blockchain-Ledger "ein großes Potenzial haben, ein Schlüsselelement der zukünftigen Finanzmärkte zu werden". HSBC konzentriere sich darauf, in die Distributed-Ledger-Technologie zu investieren und herauszufinden, welche Vermögenswerte als digitale Produkte entwickelt werden sollten, seien es Fonds und Anleihen, Token, die reale Vermögenswerte repräsentieren, oder digitales Geld, so Obradović.© Redaktion GoldSeiten.de