Goldwährung!? & Musk gegen Brasilien

Das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in der Slowakei mißfällt einigen deutschen Politikern. Norbert Röttgen legt der Slowakei den EU-Austritt nahe, Anton Hofreiter denkt über die Streichung der EU-Gelder nach. Im ZDF Neo Magazin Royal wird berichtet, Wolfgang Schmidt, heute Staatssekretär im Finanzministerium, soll versucht haben, die Berichterstattung über Olaf Scholz und Cum-Ex zu beeinflussen.Simbabwe hat genug von seiner Hyperinflation. Per heute wird eine neue Währung, ZiG, eingeführt, die durch Gold und ausländische Währungen gedeckt sein soll. Die Inflation in Simbabwe soll zuletzt bei 55,3% im März gelegen haben.Am 6. April 2024 wurde Twitter in Brasilien durch den Obersten Gerichtshof verpflichtet, bestimmte Konten unliebsamer politischer Gegner zu sperren, was Musk ablehnte. Er rechnet mit Verlusten in Brasilien, die Prinzipien stünden über dem Gewinn.Geht Brasilien den Weg in die Diktatur?Minenaktien bieten weiterhin gute Chancen. Die Bewertungslücke zwischen Goldpreis und HUI-Aktien ist noch immer sehr groß.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)