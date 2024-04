Dominic Raab untersucht Handel mit Blutgold zur Finanzierung Russlands

Bergbauunternehmen haben den ehemaligen stellvertretenden britischen Premierminister Dominic Raab beauftragt, den weltweiten Handel mit "Blutgold" zu untersuchen, durch den Milliarden Dollar in den Krieg Russlands in der Ukraine fließen. Raab wurde vom World Gold Council mit der Untersuchung beauftragt, weil er befürchtet, dass Goldschmuggler die westlichen Sanktionen umgehen und kleinere Bergbauunternehmen unterdrücken, berichtet Telegraph Ziel ist es, Empfehlungen zu erarbeiten, wie das Problem angegangen werden kann, etwa durch die Einführung neuer Standards für die Lieferkette der Industrie oder durch eine bessere Durchsetzung von Sanktionen. "Die Angriffe von Söldnern, Terroristen und organisierter Kriminalität auf den Kleinbergbau haben schreckliches Leid verursacht", sagte Raab gegenüber Telegraph. "Mit dem gestohlenen illegalen Gold werden Kriege, Terrorgruppen und das organisierte Verbrechen finanziert. […] Wir brauchen eine koordinierte Aktion, um diesen Handel mit Blutgold zu beenden, gefährdete Gemeinschaften zu schützen und den Geldfluss an diejenigen zu stoppen, die die regionale und internationale Sicherheit bedrohen."Seine Arbeit für den World Gold Council geht auf Warnungen zurück, dass die Wagner-Gruppe, die als Stellvertreter des Kremls gilt, die Unruhen in Westafrika ausnutzt, um Goldvorräte zu plündern und mit dem Erlös Wladimir Putins Krieg in der Ukraine zu finanzieren. Die Gruppe habe die größte Goldmine der Zentralafrikanischen Republik, Ndassima, unter ihre Kontrolle gebracht. Einem im Dezember veröffentlichten Bericht zufolge war dies die Gegenleistung für die Unterstützung der Regierung von Präsident Faustin-Archange Touadéra inmitten des anhaltenden Bürgerkriegs im Land. In dem Bericht "Blood Gold", der von den Wohltätigkeitsorganisationen Consumer Choice Center und 21Democracy erstellt wurde, wird ebenfalls behauptet, dass Wagner die rivalisierenden Betriebe der Kleinbergbauunternehmen in der Umgebung der Ndassima-Mine brutal unterdrückt habe.Sobald das Gold in Afrika abgebaut ist, wird es laut Blood Gold in russlandfreundlichen Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten gewaschen. Einem im Dezember veröffentlichten Bericht zufolge hat der Kreml seit Februar 2022, als Wladimir Putin die groß angelegte Invasion der Ukraine einleitete, mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar mit dem Handel von afrikanischem Gold verdient© Redaktion GoldSeiten.de