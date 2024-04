WGC: Goldnachfrage in Indien stieg um 8% in Q1

Nach Angaben des World Gold Council stieg die indische Goldnachfrage im Märzquartal um 8% auf 136,6 Tonnen, was auf ein starkes wirtschaftliches Umfeld zurückzuführen ist, obwohl die Preise historische Höchststände erreichten. Dies berichtet The Indian Express . Auch die aggressiven Goldkäufe der indischen Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) trugen zum Nachfrageanstieg bei. Die indische Goldnachfrage stieg von Januar bis März dieses Jahres wertmäßig um 20% auf 754,7 Milliarden Rupien (etwa 9,04 Milliarden Dollar), was auf ein Mengenwachstum und einen Anstieg der durchschnittlichen Quartalspreise um 11% zurückzuführen ist.Am Dienstag veröffentlichte der World Gold Council (WGC) seinen globalen Bericht "Gold Demand Trends Q1 2024′, aus dem hervorgeht, dass die Gesamtnachfrage nach Gold in Indien, die sowohl Schmuck als auch Anlagen umfasst, von Januar bis März dieses Jahres auf 136,6 Tonnen gestiegen ist, verglichen mit 126,3 Tonnen im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Von der gesamten Goldnachfrage stieg die Schmucknachfrage in Indien um 4% von 91,9 Tonnen auf 95,5 Tonnen. Die Gesamtnachfrage nach Anlagegold (u.a. in Form von Barren und Münzen) stieg um 19% von 34,4 Tonnen auf 41,1 Tonnen.Sachin Jain, Regional CEO für Indien beim WGC, meinte, der Anstieg der Goldnachfrage bestätige die anhaltende Verbundenheit der Inder mit Gold. "Das anhaltend starke makroökonomische Umfeld in Indien unterstützte den Goldschmuckkonsum, obwohl die Preise im März einen historischen Höchststand erreichten, was zu einer Verlangsamung der Verkäufe gegen Ende des Quartals führte", fügte er hinzu. Jain geht davon aus, dass die Goldnachfrage in Indien in diesem Jahr zwischen 700 und 800 Tonnen liegen wird. Sollte sich die Preisrally fortsetzen, könnte die Nachfrage am unteren Ende dieser Spanne liegen, erklärte er. Im Jahr 2023 lag die Goldnachfrage des Landes bei 747,5 Tonnen.Auf die Frage nach den Aussichten für das Quartal April-Juni merkte Jain an, dass die Nachfrage aufgrund des starken Anstiegs des Goldpreises und der laufenden Wahlen nachlassen könnte. Allerdings, so Jain, würden "starke kulturelle und saisonale Faktoren wie Feste und Hochzeiten, unterstützt durch die Erwartung eines besseren Monsuns und eines soliden Wirtschaftswachstums, die Nachfrage stützen".© Redaktion GoldSeiten.de