Gold - Startet eine weitere Rekordwoche?

Der Ende Juni fortgesetzte Aufwärtstrend beim Goldpreis hatte Ende September erstmals das anvisierte Kursziel bei 2.670 USD erreicht. Knapp über der Marke startete eine Korrektur, die von den Bullen bei 2.600 USD aufgefangen wurde. Seit Anfang Oktober läuft der nächste Teil der großen Aufwärtstrendphase, der diesmal über 2.670 USD und das Kursziel bei 2.710 USD führte. In der Spitze wurde fast schon das Etappenziel bei 2.770 USD erreicht, von dem der Kurs am vergangenen Mittwoch nach unten abprallte und seither die Rally konsolidiert.Kurzfristig könnte sich der Anstieg erneut an die 2.770-USD-Marke ausdehnen, dort allerdings in eine Korrektur bis 2.685 USD münden. Sollte die Unterstützung unterschritten werden, könnte ein Rücksetzer bis 2.650 USD erfolgen. Von dort aus dürfte eine weitere Kaufwelle starten. Sollte diese den Bereich um 2.770 USD direkt oder nach der geschilderten Korrektur überwinden, stünde die 2.830-USD-Marke auf der Agenda.Abgaben unter 2.650 USD würden dagegen den Anstieg seit Anfang Oktober neutralisieren und damit eine größere Korrekturphase einleiten. Erste Ziele lägen bei 2.600 USD und darunter bereits bei 2.531 USD.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)