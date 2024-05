SPDR kann Bestände aus Vorwoche in KW21 nicht halten

Der weltgrößte Gold-ETF SPDR Gold Trust musste zum Ende der 21. Kalenderwoche einige Abflüsse bei seinen Beständen verzeichnen. Zu Wochenbeginn waren die Bestände noch stabil, doch am Donnerstag und Freitag gingen mehrere Tonnen verloren.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 832,21 Tonnen, so die Angaben auf der Webseite www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 838,54 Tonnen. Über das Wochenende blieb der ETF unverändert. Von Montag bis einschließlich Mittwoch blieben die Bestände ebenfalls auf ihrem Stand vom vorherigen Freitag, bis dann am Donnerstag ein Abfluss von 5,18 Tonnen auf einmal folgte. Am Freitag verzeichnete der ETF dann noch einmal ein Minus von 1,15 Tonnen. Der Preis je Unze nahm letzte Woche ab und endete bei 2342,70 Dollar.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 20. Mai: 838,54 Tonnen• 21. Mai: 838,54 Tonnen• 22. Mai: 838,54 Tonnen• 23. Mai: 833,36 Tonnen• 24. Mai: 832,21 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de