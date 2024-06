Tether stellt goldgedeckte "Alloy" vor: Was Sie wissen müssen

Tether, vor allem als Stablecoin-Anbieter bekannt, hat sich mit seinem USD₮-Stablecoin als Eckpfeiler des Kryptowährungsmarktes etabliert, wie Daily Coin berichtet. Der USD₮, der auf mehreren Blockchain-Netzwerken wie Ethereum, Solana und TON eingesetzt wird, spielt eine entscheidende Rolle bei der Überbrückung der Kluft zwischen digitalen Vermögenswerten und dem US-Dollar. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst Stablecoins, die an andere Fiatwährungen wie den Euro und den Yuan gekoppelt sind, sowie Tether Gold (XAU₮), das als digitales Abbild von Gold angepriesen wird.Tether hat jedoch eine neue Kategorie von digitalen Vermögenswerten vorgestellt, die so genannten "Tethered Assets", die den Preis eines bestimmten Referenzwertes, z. B. des US-Dollar, nachbilden, aber durch die Vermögenswerte der Nutzer in einem Besicherungsprozess abgesichert sind. Tether hat mit dem aUSD₮-Token eine innovative Kategorie von Vermögenswerten eingeführt, die den Wert des US-Dollar nachbilden und gleichzeitig durch die Tether-Gold-Token der Nutzer gedeckt sind. Diese einzigartige Struktur zielt darauf ab, die Stabilität des Dollar mit dem intrinsischen Wert von Gold zu kombinieren und einen hybriden Vermögenswert zu schaffen, der die Stärken beider nutzt.Fällt der Wert des Goldes jedoch unter ein bestimmtes Niveau, werden die hinterlegten Vermögenswerte liquidiert. In solchen Fällen können "spezialisierte Akteure" die besicherten Tether-Gold-Vermögenswerte mit einem kleinen Abschlag kaufen und so die Gesamtstabilität des Alloy-Ökosystems gewährleisten, indem sie den USD₮ innerhalb bestimmter Parameter halten. Nach der Prägung werden die Alloy-Token im zugehörigen Wallet des Nutzers verfügbar und können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, z. B. zum Ausgeben, Sparen oder vielleicht für weitere Investitionen, sobald das Alloy-Ökosystem expandiert.© Redaktion GoldSeiten.de