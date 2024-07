TD Securities: Goldmarkt bleibt heiß, auch wenn China kein Gold kauft

Die chinesische Zentralbank hat ihre Goldreserven in den letzten zwei Monaten nicht offiziell aufgestockt. Dieser Schritt hat jedoch wenig zur Abkühlung des Marktes beigetragen, da die Preise wieder über 2.400 Dollar je Unze steigen und nur etwa 1% von einem neuen Rekordhoch entfernt sind. Obwohl Chinas Dominanz auf dem Goldmarkt für die Erholung des Goldpreises verantwortlich gemacht wird, stellen Analysten fest, dass sich eine neue Dynamik entwickelt, da die Federal Reserve die Grundlagen für mögliche Zinssenkungen in diesem Jahr schafft, berichtet Kitco News In einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht stellen die Rohstoffanalysten von TD Securities fest, dass die Entwicklung des Goldpreises zeigt, dass der Markt viel größer ist als eine einzelne Zentralbank. "Unter den Erwartungen liegende Inflationsdaten verstärken die Rally der Edelmetalle, nachdem die schwächeren Arbeitsmarktdaten bereits die Erwartungen an einen Beginn des Zinssenkungszyklus der Fed im September gestärkt hatten. In diesem Sinne ist es immer wahrscheinlicher, dass eine wichtige Makro-Kohorte, die sich bisher zurückgehalten hat, ihr Interesse an Gold wiedererlangt", so die Analysten von TDS in einer Mitteilung vom Donnerstag.Nicht nur, dass die Anleger wieder in den Markt einsteigen, die Analysten wiesen auch darauf hin, dass die People's Bank of China zwar an der Seitenlinie sitzt, andere Zentralbanken aber aktiv kaufen. "Vor diesem Hintergrund und der Bereitschaft des Marktes, Gold zu kaufen, wenn mehr Gewissheit über die Geldpolitik der Fed besteht, ist es unwahrscheinlich, dass die jüngste Abwesenheit der chinesischen Zentralbank auf dem physischen Markt Gold daran hindern wird, unser durchschnittliches Ziel für Q1-2025 von 2.475 Dollar je Unze zu erreichen", so die Analysten von TDS in einer Mitteilung vom Mittwoch."Es scheint, dass der Goldpreis für die PBoC weiterhin etwas zu hoch ist und sie auf einen weiteren Rückgang wartet, bevor sie ihr Goldankaufsprogramm wieder aufnimmt. Da der Goldpreis jedoch aufgrund des Optimismus, dass die US-Notenbank die Zinsen bereits im September senken könnte, zu steigen begonnen hat, ist ein signifikanter Preisrückgang in nächster Zeit wohl nicht zu erwarten."© Redaktion GoldSeiten.de